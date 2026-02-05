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Дягилев и художники: как создавался стиль «Русских сезонов»

Today Loft, Тверская улица, 20/1с2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

На лекции будут говорить о том, как Дягилев собирал команду мечты и почему сценография и костюмы стали такими же звёздами, как Нежинский или Павлова. «Русские сезоны» — самая модная, дерзкая и обсуждаемая антреприза начала ХХ века. Дягилев понимал: чтобы покорить Париж, нужны не просто балеты, а тотальное произведение искусства, где музыка, движение и образ сцены работают на равных. В центре внимания: — утончённый Леон Бакст: восточная роскошь «Шехерезады», эротика «Послеполуденного отдыха фавна» и поэтичность «Призрака розы»; — мистический Николай Рерих — архаика и ритуал в «Половецких плясках» и скандальной «Весне священной»; — авангардисты Михаил Ларионов и Наталья Гончарова — примитив, икона и народный театр в «Русских сказках», «Свадебке» и загадочном «Золотом петушке». Почему эскизы костюмов стали музейными шедеврами? Как художники диктовали моду Парижу и меняли представление о театре? И как складывались напряжённые, блестящие и иногда взрывные отношения между Дягилевым и его художниками? Лектор: кандидат филологических наук, автор тг-канала о русской культуре «Элис, не расслабляйтесь!» Алиса Цыганкова. Приветственные напитки и закуски входят в стоимость билета.

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