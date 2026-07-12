Когда солнце начинает садиться, город замедляет ритм, а музыка становится главным настроением вечера. В этот вечер Пионер Диджей Школа и Chago, открывает свою летнюю веранду для всех, кто любит хорошую музыку, теплую атмосферу и живое общение. Ученики и преподаватели школы будут играть легкие летние диджей-сеты идеально подходящие для встречи заката. Тебя ждут: — летняя веранда — стильная музыка — авторские коктейли и вкусная кухня — пинг-понг и лаунж-зона — зелёный газон, солнце и летний вайб — новые знакомства, встречи и сообщество людей, которых объединяет любовь к музыке 3акат, любимые треки, вкусные напитки и ощущение, что лето должно проходить именно так.