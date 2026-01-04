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Спектакли
Про событие
8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но… оба застряли в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы… Прекрасный повод поделиться друг с другом взглядами на жизнь, попутно узнавая, что общего у них гораздо больше, чем они предполагали… Продолжительность – 2 часа с антрактом.
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