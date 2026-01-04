ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Двое в лифте, не считая текилы

Комсомольская площадь, 4с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но… оба застряли в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы… Прекрасный повод поделиться друг с другом взглядами на жизнь, попутно узнавая, что общего у них гораздо больше, чем они предполагали… Продолжительность – 2 часа с антрактом.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста