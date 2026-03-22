Гастро-приключение, где участники становятся исследователями вкусовых сочетаний. В формате увлекательной игры ты сможешь открыть для себя идеальные пары из мира вина и пиццы. Мероприятие состоит из четырех раундов дегустации, в каждом из которых участники: 1. Пробуют новое вино. 2. Дегустируют соответствующую пиццу. 3. Обсуждают вкусовые сочетания. 4. Голосуют за лучшие комбинации. 5. Записывают свои впечатления. Этим вечером будут пробовать: — Prosecco Doc Rose Millesimato — игристое розовое — Sant'Orsola Pinot Grigio — белое — Castellare di Castellina Vignatorta Chianti — красное — Sant'Orsola Valpolicella — красное Римская пицца от шефа: — Маргарита — Четыре сыра — Пепперони — Капричоза Особенности игры: Каждый участник получает: — Дегустационный лист для записи впечатлений. — Возможность выразить своё мнение о сочетаниях. — Шанс открыть новые вкусовые сочетания. Правила игры: — Слепая дегустация: вино подаётся без названий, чтобы участники могли сосредоточиться на вкусах. — Пицца: также подаётся без предварительного знакомства, чтобы добавить элемент неожиданности. Профессиональный сомелье поможет раскрыть нюансы каждого сочетания, а шеф-повар поделится секретами приготовления. Количество мест ограничено.