ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Дружеские знакомства: Путешествие в страну «Экодружба»

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

от 1810₽ до 2610₽
Возраст 16+

Про событие

Знакомство в большом городе чаще похоже на собеседование, чем на лёгкую беседу. Ты репетируешь самопрезентацию, фильтруешь слова, боишься показаться каким-то «не таким». Тебя приглашают в увлекательное путешествие в окружении новых людей: ты отправишься в страну «Экодружба». Сначала все участники поднимутся в «Горы поддержки» — там ты начнёшь открываться, а тебя готовы подстраховать. Здесь ты будешь общаться на тему поддержки. Остальные 4 локации позволят изучить себя и страну более глубинно Тебе дадут чемодан в начале пути. Он наполнится тем, с чем ты пришёл: ожиданиями, надеждами, эмоциями. В конце откроешь его снова и обнаружишь, как изменилось твоё внутреннее состояние Главное, что ты унесёшь с собой — чувство, что тебя услышали, и почву для саморефлексии Общий чат в конце станет бонусом для тех, кто захочет продолжить общение Стоимость: 1000 руб. + поминутный тариф Циферблата (270 руб. / час). Если вдвоём — 1800 руб.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста