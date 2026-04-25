Знакомство в большом городе чаще похоже на собеседование, чем на лёгкую беседу. Ты репетируешь самопрезентацию, фильтруешь слова, боишься показаться каким-то «не таким». Тебя приглашают в увлекательное путешествие в окружении новых людей: ты отправишься в страну «Экодружба». Сначала все участники поднимутся в «Горы поддержки» — там ты начнёшь открываться, а тебя готовы подстраховать. Здесь ты будешь общаться на тему поддержки. Остальные 4 локации позволят изучить себя и страну более глубинно Тебе дадут чемодан в начале пути. Он наполнится тем, с чем ты пришёл: ожиданиями, надеждами, эмоциями. В конце откроешь его снова и обнаружишь, как изменилось твоё внутреннее состояние Главное, что ты унесёшь с собой — чувство, что тебя услышали, и почву для саморефлексии Общий чат в конце станет бонусом для тех, кто захочет продолжить общение Стоимость: 1000 руб. + поминутный тариф Циферблата (270 руб. / час). Если вдвоём — 1800 руб.