Приходи, чтобы познакомиться с новыми людьми, приятно пообщаться в неформальной обстановке, узнать лучше себя и других. На этой встрече будешь знакомиться в группах по 4 человека, периодически меняясь группами так, что все успеют познакомиться со всеми. В каждой группе будут даны разные задания, которые помогут узнать не только новых людей, но и что-то новое о себе: Вспомнишь дружбу в детстве и обсудишь, что поменялось во взрослом возрасте. Как ты дружишь теперь? Будет мини-фотосессия, где каждый сможет почувствовать себя и фотографом, и моделью; а в конце встречи получишь в подарок свои распечатанные мини фото. Сыграешь в настолку. Нарисуешь рисунок-карту своей жизни, с помощью которой расскажет о себе и важных событиях своей жизни другим. Обсудишь все важные аспекты человеческого общения: ~ интересы ~ отношения ~ характер ~ твой жизненный путь и опыт Запись в ТГ