Концерт Андрея Пронькина по мотивам античного мифа о крылатом коне Пегасе, трёхголовой Химере и древнегреческом герое Беллерофонте. По сути, это вариант современного сценического сказительства. Изложить древний миф современным языком — это творческий эксперимент, вдохновлённый театральными постановками с подростками. Да и что такое, по сути, эпос? Это легендарный сюжет о герое, спетый ритмизованным текстом. А почему именно Беллерофонт и Химера? Приходи, всё узнаешь:)