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Концерт Андрея Пронькина по мотивам античного мифа о крылатом коне Пегасе, трёхголовой Химере и древнегреческом герое Беллерофонте. По сути, это вариант современного сценического сказительства. Изложить древний миф современным языком — это творческий эксперимент, вдохновлённый театральными постановками с подростками. Да и что такое, по сути, эпос? Это легендарный сюжет о герое, спетый ритмизованным текстом. А почему именно Беллерофонт и Химера? Приходи, всё узнаешь:)
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