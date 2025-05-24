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Древнегреческий рэпос. Bellerofont whataya want?

Гиперион
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с6

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт Андрея Пронькина по мотивам античного мифа о крылатом коне Пегасе, трёхголовой Химере и древнегреческом герое Беллерофонте. По сути, это вариант современного сценического сказительства. Изложить древний миф современным языком — это творческий эксперимент, вдохновлённый театральными постановками с подростками. Да и что такое, по сути, эпос? Это легендарный сюжет о герое, спетый ритмизованным текстом. А почему именно Беллерофонт и Химера? Приходи, всё узнаешь:)

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