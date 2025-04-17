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Достающее звено

Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1800₽
Возраст 6+

Про событие

Никто из ныне живущих не видел проконсулов и австралопитеков, никто не знает, когда и кем был разведён первый костёр, никто не присутствовал при шаманских плясках под сводами пещер в ледниковом периоде. Откуда же мы знаем об этом? Так ли уж неполны анналы истории? Стоит ли по-прежнему перед наукой проблема недостающего звена? Или все звенья уже давно достающие? А может, всё уже прописано в книгах, и будущим поколениям остаётся лишь читать пыльные фолианты, не надеясь узнать что-то новое? Все ли открытия уже сделаны? Ответы на эти вопросы ты узнаешь на лекции Станислава Дробышевского. О лекторе: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии. Ожидается повышение стоимости билетов.

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