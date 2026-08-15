Донской монастырь — южный форпост Москвы и её защитная обитель-крепость. Здесь «законсервировалась» седая старина, а также сохранились великолепные памятники русского православного зодчества и старинный некрополь, который в XIX веке называли «дворянским предместьем мертвой Москвы». Авторская программа Алексея Томас-Марта предлагает погрузиться в неповторимую атмосферу одного из самых загадочных мест столицы — некрополя Донского монастыря. Старинная обитель помнит нашествие крымского хана Казы-Гирея, Смутное время, фаворитов Екатерины Второй, первых масонов и героев Отечественной войны 1812 года. В ходе экскурсии ты познакомишься с историей Донского монастыря, узнаешь, кто стал прообразом знаменитой «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, кому М.Ю. Лермонтов посвятил своего «Демона», кто попросил похоронить себя «на пороге», а кого даже сегодня Православная церковь запрещает поминать? Ты познакомишься с редкой символикой, которой изобилует надгробная скульптура некрополя, узнаешь, как Гегель спас от смерти знаменитого философа Ивана Ильина, почему А. Солженицын завещал похоронить себя на Донском, а также о том, как дедушка Пушкина, покусившись на жизнь бабушки, чуть было не лишил мир будущего великого поэта? Это одно из немногих монастырских кладбищ Москвы, избежавших масштабного осквернения и разорения большевиками. Сегодня архитектурный ансамбль Донского монастыря включает в себя Малый, или Старый, собор XVI века, вокруг которого и начала образовываться обитель, и Большой собор конца XVII века. Также ты увидишь церковь Архангела Михаила, в которой находится усыпальница русского княжеского рода Голицыных. Ты сможешь посетить некоторые другие храмы и часовни, укрывшиеся за толстыми монастырскими стенами — например, церковь преподобного Александра Свирского, церковь святого Александра Невского и церковь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Продолжительность: 2 часа. Доступные даты: 15 августа 14:00 22 августа 13:00 29 августа 13:00 Место встречи: на территории Донского монастыря, у входа в Большой Собор.