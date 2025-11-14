ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Дом, который построил Пьер

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о человеке, благодаря которому в мире появился Дом Ив Сен-Лорана. Как это часто бывает, за спиной большого гения стоит человек, направляющий его и отвечающий не только за экономическое состояние бренда, но и за эмоциональную стабильность креативного директора. Таким человеком для Ива Сен-Лорана был Пьер Берже — юрист по образованию, партнер дизайнера по жизни и талантливый предприниматель. В день рождения правой руки величайшего кутюрье расскажут, как Берже жил до судьбоносной встречи с Ивом, как уговорил его запустить собственный дом моды, которому и посвятил всю свою жизнь. О лекторе: Ольга Шевченко – шеф-редактор BURO., fashion-редактор, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста