Лекция о человеке, благодаря которому в мире появился Дом Ив Сен-Лорана. Как это часто бывает, за спиной большого гения стоит человек, направляющий его и отвечающий не только за экономическое состояние бренда, но и за эмоциональную стабильность креативного директора. Таким человеком для Ива Сен-Лорана был Пьер Берже — юрист по образованию, партнер дизайнера по жизни и талантливый предприниматель. В день рождения правой руки величайшего кутюрье расскажут, как Берже жил до судьбоносной встречи с Ивом, как уговорил его запустить собственный дом моды, которому и посвятил всю свою жизнь. О лекторе: Ольга Шевченко – шеф-редактор BURO., fashion-редактор, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.