Кинопоказ документальных фильмов о новой культуре. «Семейный портрет» Несколько дней из жизни семьи, влюбленной в скейтбординг. Лето, друзья, скейтборд — звучит как формула счастья. «Семейный портрет» запечатлел несколько дней в жизни семьи, которая живет скейтбордингом. Гена Какуша катается на скейте с 90-х и развивает скейт-культуру в России. Его партнерка Аня Лунина тоже катается, а еще бьет татуировки. Их сын Миша разделяет родительскую любовь к скейту — в общем, это история про полную гармонию. А еще про креатив и постоянное движение, которое, как известно, и есть жизнь. «Дача-Культ» Документальная новелла о дачной жизни как важном феномене российской жизни. Дача — это религия. Дача — это искусство. Дача — это своеобразная машина времени, которая увозит в самые беззаботные времена жизни. На даче можно найти настоящие артефакты: от журнала «Юность» до винтажной одежды со всех уголков света. Из чего складывается удивительный дачный мир? И почему он так важен? Документальная новелла «Дача-Культ» рассматривает дачу как один из важнейших опытов российской жизни. Не так много осталось точек безусловного соприкосновения, и дача — одна из них: место, где семья, друзья и соседи неизменно собираются за столом с вкусной едой. «Взаимопонимание» Документальная зарисовка о том, как люди ищут «своих» и взаимопонимание. Создатели документальной зарисовки «Взаимопонимание» путешествуют и беседуют со случайными людьми. Десятки историй складываются в нарратив о поиске «себе подобных», борьбе с одиночеством и жажде тепла. Кто-то находит родственную душу в друге, кто-то считает, что самая крепкая любовь — материнская, а кто-то, к сожалению, уже утратил того самого человека. Но хрупкость взаимопонимания осознают все — и стараются его оберегать.