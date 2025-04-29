Возможность познакомиться с памятником конструктивизма и эпохой Нового быта 20-30-х годов прошлого века. Будешь собирать «конструктивистский бутерброд», строить фабрику-кухню и разрабатывать для неё меню. С 12:00 до 18:30 в программе: 1. Квест «Конструктивненько», в котором по маршрутной книжке самостоятельно отыщешь все элементы конструктивизма в пространстве и получишь небольшой приз 2. Соберёшь «конструктивистский бутерброд» и проявишь свою фантазию в аппликации или самиздате — собственноручно создашь шедевр на плакате или в виде зина 3. «Построишь» фабрику-кухню — получишь на линии раздачи разобранный пазл с одной из фабрик-кухонь СССР и воссоздашь здание 4. Составишь меню фабрики-кухни — проявишь эрудицию и догадливость или попытаешь удачу, верно совмещая блюда 5. Сделаешь снимок в фотозоне вместе с известным памятником 6. Посетишь благотворительный магазин «Второе дыхание», куда можно сдать ненужную одежду В 17:00 и 19:00 пройдёт экскурсия «О фабриках-кухнях, новом быте и байках Ходынского поля». Погрузишься в историю страны, познакомишься поближе со зданием — объектом культурного наследия. Узнаешь о том, что такое «эпоха Нового быта», а также услышишь пару баек про окружающие здание окрестности и перелётных уток. Можно посетить все события дня или выбрать что-то на свой вкус. Вход на события бесплатный по предварительной регистрации.