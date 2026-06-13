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ДнД-сессия «Пик»

Врата Героев, Комсомольский проспект, 27с5

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

После изучения гримуара исследователи Гильдии обнаружили странную закономерность: среди записей об экспериментах над гоблинами десятки раз упоминается один и тот же горный пик над деревней Бьёрнвик. Записи связывают вершину с редкими реагентами, загадочными ритуалами и существом, которому поклонялись обитатели катакомб. Совпадением это уже не кажется. Чтобы выяснить, что скрывается на пике и какое отношение он имеет к событиям в катакомбах, Гильдия направляет туда группу авантюристов для проведения разведки и исследования древних руин, замеченных на вершине. Количество мест: 6 Уровень персонажей: 3-5 Запись на игру производится в комментариях к посту в вк или через сообщения группы. Оплата на месте.

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