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Дмитрий Растопчинов и Леван Табарокишвили

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверочный Stand Up концерт двух известных в интернете и на телевидение комиков. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать. — Дмитрий Растопчинов — «Открытый микрофон» и «Импровизация Команды» на канале ТНТ, проектов «OPEN MIC», «MONEY MIC» и «JAM» в VK. — Леван Табарокишвили — Stand Up на ТНТ Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.

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