Проверочный Stand Up концерт двух известных в интернете и на телевидение комиков. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать. — Дмитрий Растопчинов — «Открытый микрофон» и «Импровизация Команды» на канале ТНТ, проектов «OPEN MIC», «MONEY MIC» и «JAM» в VK. — Леван Табарокишвили — Stand Up на ТНТ Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.