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Дмитрий Гайдук

MEZZO FORTE CLUB, 1-я Останкинская улица, 53

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Дмитрий Гайдук расскажет «Сказки о богах» в московском клубе «Mezzo Forte». Сказки о богах — ни разу не священные писания. Все герои вымышлены, все совпадения случайны, а иной раз даже и не понять, про какого именно бога Гайдук толкует. «Это кощунство и ересь», — говорят ортодоксы всех религий. «Это религиозная пропаганда!», — говорят атеисты. Господь с ними. Тебя ждут восемь сказок о богах — из Индии, Непала, Тибета, Палестины и Эфиопии, в которых участвуют всемогущие и всеблагие существа, творцы миров, правители вселенных и создатели людей. Кто-то просто посмеётся, кто-то задумается, а кто-то, возможно, получит просветление.

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