Дима Гаврилов — российский стендап-комик, известный своим тонким чувством юмора, наблюдательностью и особой манерой подачи материала. Он не боится поднимать актуальные темы, сочетая интеллектуальный юмор с абсурдными наблюдениями. Его выступления запоминаются неспешной речью, фирменными паузами и неожиданными выводами, которые разрушают привычные шаблоны восприятия. Комик стал известен благодаря участию в шоу «Открытый микрофон на ТНТ», участию в YouTube проектах московских клубов, а затем закрепил свою популярность в «StandUp на ТНТ». Также он активно выступает на независимых площадках, записывает сольные концерты и ведёт подкасты.