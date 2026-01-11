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Дмитрий Гаврилов. Проверочный стендап концерт

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2250₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Дима Гаврилов — российский стендап-комик, известный своим тонким чувством юмора, наблюдательностью и особой манерой подачи материала. Он не боится поднимать актуальные темы, сочетая интеллектуальный юмор с абсурдными наблюдениями. Его выступления запоминаются неспешной речью, фирменными паузами и неожиданными выводами, которые разрушают привычные шаблоны восприятия. Комик стал известен благодаря участию в шоу «Открытый микрофон на ТНТ», участию в YouTube проектах московских клубов, а затем закрепил свою популярность в «StandUp на ТНТ». Также он активно выступает на независимых площадках, записывает сольные концерты и ведёт подкасты.

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