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Еда
Про событие
Сможешь окунуться в праздничную весеннюю атмосферу с яркими винами! Собрали специальную коллекцию с интересной историей происхождения. На мероприятии отправишься в путешествие по разным странам и познакомишься с редкими сортами винограда. Ведущий расскажет о тонкостях производства, подходящих бокалах и удачных гастрономических сочетаниях.
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