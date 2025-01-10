В этот вечер состоится праздничная вечеринка в честь дня рождения shumakher's dj. В лайнапе: Undergroover / shumakher (b-day set) / NEMYKIN / Evidance / TEK-95 / Alxs.f / Artemov / Farid Odilbekov / Troubles Delivery / MOST WANTED dress-code: black вход: репост и донат