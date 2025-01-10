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Discotech | Shumakher's b-day

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот вечер состоится праздничная вечеринка в честь дня рождения shumakher's dj. В лайнапе: Undergroover / shumakher (b-day set) / NEMYKIN / Evidance / TEK-95 / Alxs.f / Artemov / Farid Odilbekov / Troubles Delivery / MOST WANTED dress-code: black вход: репост и донат

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