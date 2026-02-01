Свет не просто освещает, он становится соавтором. Контент не просто фиксирует, он трансформируется. Здесь ставят опыты над пластикой, над восприятием, над гранью между цифровым и аналоговым. Не ищут готовых ответов, задают вопросы движением. Диск-жокеи: - Latsy Gil Что говорит? «Работай, пока не выключат свет!» - Dark Vanya Что говорит? «Человек, который в своей жизни не сделал ничего плохого и ничего хорошего, после смерти не попадает никуда»