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Диктатор: экспериментальные пляски

Fabula HQ, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Свет не просто освещает, он становится соавтором. Контент не просто фиксирует, он трансформируется. Здесь ставят опыты над пластикой, над восприятием, над гранью между цифровым и аналоговым. Не ищут готовых ответов, задают вопросы движением. Диск-жокеи: - Latsy Gil Что говорит? «Работай, пока не выключат свет!» - Dark Vanya Что говорит? «Человек, который в своей жизни не сделал ничего плохого и ничего хорошего, после смерти не попадает никуда»

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