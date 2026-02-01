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Фильм, после которого Линча уже невозможно «развидеть»: Золотая пальмовая ветвь, Николас Кейдж в змеиной куртке и Лора Дерн в своей прайм эре. Приходи посмотреть кино. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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