Фильм, после которого Линча уже невозможно «развидеть»: Золотая пальмовая ветвь, Николас Кейдж в змеиной куртке и Лора Дерн в своей прайм эре. Приходи посмотреть кино. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.