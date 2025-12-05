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Digital Elka

TAU, Рязанский проспект, 8Ас10

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Завершение:

66000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Digital Elka 2025 – зимний карнавал цифровой культуры и ежегодная костюмированная вечеринка для лидеров рекламы, медиа, кино, гейминга, театра и искусства. TAU станет домом для оригинальных концепций, экспериментальной локации, партнёрских зон с иммерсивными инсталляциями и креативного дресс-кода. На сцене — лайв и DJ-сеты: IOWA / Ugli / DJ Oguretz / Symbol (live) / Raumtester / Марк Щедрин / DJ Katya Guseva и другие. Специальное событие — цирково-театральное шоу «Любовь без страховки» от Жанны Шмаковой («Сны Пушкина», «Иствикские ведьмы», «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский»). Дресс-код: неоцирк.

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