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Иммерсивный спектакль, где пластика будет царить над всем происходящим. Яркая личность не сломленной художницы, которая покорила и покоряет сердца, даже после своей смерти. Но своё она оставила точно для него одного. «Диего — начало, Диего — мой ребенок, Диего — мой друг, Диего — художник, Диего — мой отец, Диего — мой возлюбленный, Диего — мой супруг, Диего — моя мать, Диего — я сама».
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