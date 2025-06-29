Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Твой страх – это не враг, а часть тебя, которая просто очень громко пытается что-то сказать. Тебя приглашают на особую встречу, где ты научишься слышать и понимать язык своих страхов. В воскресенье ты возьмёшь журналы, ножницы и клей – и создашь два важных коллажа. Сначала ты материализуешь страх, дашь ему форму и цвет, чтобы увидеть его со стороны. Затем создашь ресурсный коллаж – коллекцию образов, которые напоминают о твоей силе и готовности к диалогу с твоим страхом Это будет 4 часа бережного исследования при поддержке психолога и коллажистки Екатерины в уютной атмосфере кафе, где можно будет сделать перерыв на кофе Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи