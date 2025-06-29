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Диалог со страхом: коллажная арт-терапия с психологом

Кафе Эвергрин, Шмитовский проезд, 19, метро Улица 1905 года

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Твой страх – это не враг, а часть тебя, которая просто очень громко пытается что-то сказать. Тебя приглашают на особую встречу, где ты научишься слышать и понимать язык своих страхов. В воскресенье ты возьмёшь журналы, ножницы и клей – и создашь два важных коллажа. Сначала ты материализуешь страх, дашь ему форму и цвет, чтобы увидеть его со стороны. Затем создашь ресурсный коллаж – коллекцию образов, которые напоминают о твоей силе и готовности к диалогу с твоим страхом Это будет 4 часа бережного исследования при поддержке психолога и коллажистки Екатерины в уютной атмосфере кафе, где можно будет сделать перерыв на кофе Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.

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