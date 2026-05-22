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Диагноз: любовь!

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Если ты когда-нибудь слышал, что ВОЗ назначила любовь болезнью, что размер (не) имеет значения, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки, что в голодные времена мужчины предпочитают пышногрудых женщин — тебе определённо нужно посетить эту лекцию. Врач и научный журналист Алексей Водовозов скрупулёзно разберёт каждое из этих, а также многих других утверждений, касающихся вопросов привлекательности и разных аспектов любви. Кто рассказывает? Алексей Водовозов. Российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, член Комиссии РАН по популяризации науки. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

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