Если ты когда-нибудь слышал, что ВОЗ назначила любовь болезнью, что размер (не) имеет значения, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки, что в голодные времена мужчины предпочитают пышногрудых женщин — тебе определённо нужно посетить эту лекцию. Врач и научный журналист Алексей Водовозов скрупулёзно разберёт каждое из этих, а также многих других утверждений, касающихся вопросов привлекательности и разных аспектов любви. Кто рассказывает? Алексей Водовозов. Российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, член Комиссии РАН по популяризации науки. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.