Вечеринка с таинственной и мрачной атмосферой, которая теряется в будничной суете. Лайн-ап: ++++ (UK) Alaquenta Alekk Belacqua Chekachi DARKWOZHD — live DOB Switch — live Evidance voploti — live HARON BARON b2b Сн90т, RoЯ — live Listoboy Lutanina Luvtrambuy RPR2R SkwirteX Teo Mara (Goa) Будет задействовано два зала клуба «Край»: первый будет звучать в тягучих ритмах EBM, hypnotic techno, dark experimental и electro. Второй погрузится в жёсткое и мистическое dark techno и прочие быстрые и мрачные жанры. А ещё на вечеринке тебя ждут: • Лайв-рисование от художников • Маркет • Перформансы • Массаж На входе будет действовать строгий фейс-контроль. Гостям в спортивной или офисной одежде может быть отказано во входе. Цена будет меняться: С 13 октября: 800р (всего 50 билетов) С 18 октября: 900р