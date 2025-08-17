Атмосферный арт-пикник в одном из парков Москвы. Формат для эстетичного отдыха в тишине, где можно просто быть. Что будет на пикнике: — Метафоричекие карты — мягкая практика знакомства и самопознания, которая поможет раскрыться и почувствовать поддержку — Практика «Колесо жизненного баланса» — визуально посмотришь, как ты себя чувствуешь в разных сферах жизни. Это поможет тебе лучше понять, где хочется перемен, а где уже всё хорошо — Рисование картины с аффирмацией — создашь своё арт полотно, даже если никогда не держала кисть в руках! Это будет отражение вашего внутреннего состояния и пожелания себе — Пикник-угощение — лёгкие закуски, фрукты, сладости, лимонад и эстетичная подача — Атмосфера знакомства и общения — это будет пространство, где можно по-настоящему быть собой: говорить, молчать, рисовать, делиться — Красивые фотографии, как из Pinterest — тебя, твоей картины и общего настроения