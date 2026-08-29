Тебя ждёт динамическая тренировка по пилатесу на скользящих ковриках, на которой прокачаешь концентрацию, баланс и контроль тела. А потом те же навыки потренируешь уже в 5 шахматных партиях. 12:00 — тренировка пилатес; 13:30 — блиц-турнир, 5 партий с контролем 5+3.