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Игры
Про событие
Тебя ждёт динамическая тренировка по пилатесу на скользящих ковриках, на которой прокачаешь концентрацию, баланс и контроль тела. А потом те же навыки потренируешь уже в 5 шахматных партиях. 12:00 — тренировка пилатес; 13:30 — блиц-турнир, 5 партий с контролем 5+3.
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