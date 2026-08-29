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Девчачий день: пилатес и шахматы

Корпус, Нижний Кисловский переулок, 6с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Тебя ждёт динамическая тренировка по пилатесу на скользящих ковриках, на которой прокачаешь концентрацию, баланс и контроль тела. А потом те же навыки потренируешь уже в 5 шахматных партиях. 12:00 — тренировка пилатес; 13:30 — блиц-турнир, 5 партий с контролем 5+3.

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