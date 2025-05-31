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Dethklon Tribute show

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Трибьют шоу легендарной Melodic Death Metal группы — Dethklok из мультсериала Metalocalypse. Не пропусти уникальный шанс услышать такие хиты как: Awaken, Thunderhorse, Face Fisted и прочие шедевры, которые ты слушаешь у себя в плейлисте, либо при просмотре мульта. Концерт близится Ээээээ….. Нуууууу….. Как его…. Короче менеджер попросил что б вы не забыли паспорт, нахрен. А то могут не пустить. Всё. Мне пора пересаживать печень.

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