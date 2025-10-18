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Про событие
Организаторы совместили мафию и детективно-ролевой формат, чтобы пригласить тебя на квест по мотивам «Гарри Поттера». В мире магии происходят таинственные события — ты оказываешься в центре расследования. Убит знаменитый профессор Северус Снейп. 1. Допрашивай других персонажей, 2. Собирай улики, 3. Исследуй Хогвартс, 4. Выдвигай версии произошедшего, 5. Найди убийцу. Помни, что каждый шаг может повлиять на течение расследования, ведь ты — Главный Герой. *Знание сюжета фильмов не требуется Обрати внимание: ты покупаешь билет на игру, но также в самой кофейне необходимо будет приобрести напиток! Первые три билетика по цене 500 рублей.
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Возможно, вам покажется это каким-то бдсм кафе, но нет, здесь просто проводилась игра. В игре очень понравился реально продуманный сюжет, коммуникативная игра. Мне понравилось, что у каждого персонажа были личные задания, что предавало игре свой шарм. Я была гермионой, если что. Самое главное, что нужно понимать, знания новеллы о Гарри Поттере вам вообще никак не поможет, это неплохой фанфик. При этом выбор кафе для проведения считаю странным, помещение было весьма маленьким, ценник кофейни чуть выше среднего. Общее впечатление положительное.