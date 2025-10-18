Организаторы совместили мафию и детективно-ролевой формат, чтобы пригласить тебя на квест по мотивам «Гарри Поттера». В мире магии происходят таинственные события — ты оказываешься в центре расследования. Убит знаменитый профессор Северус Снейп. 1. Допрашивай других персонажей, 2. Собирай улики, 3. Исследуй Хогвартс, 4. Выдвигай версии произошедшего, 5. Найди убийцу. Помни, что каждый шаг может повлиять на течение расследования, ведь ты — Главный Герой. *Знание сюжета фильмов не требуется Обрати внимание: ты покупаешь билет на игру, но также в самой кофейне необходимо будет приобрести напиток! Первые три билетика по цене 500 рублей.