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Детективная ролевая игра «Диагноз: неизвестен»

Surf Coffee x Grand, Гжатская улица, 5к8

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Расследуешь серию загадочных смертей пациентов. Ты — не просто игрок, а ключевой участник этой запутанной истории. Именно от твоих решений зависит исход: кто из присутствующих отправится за решетку? Сюжет: Место: больница, в которой зафиксировали серию загадочных смертей пациентов. На их телах оставались странные синие пятна… Никто так и не понял как это произошло. Конфликт замяли. Но после очередной смерти расследование возобновилось. Ты один из тех, кого собрали для очередного допроса. На игре: Тебе достанется роль одного из персонажей в этом сюжете. Кто-то из вас точно преступник. Анализируй улики и показания свидетелей. Допрашивай друг друга. А если ты преступник, не выдавай себя. В конце игры обязательно должны кого-то посадить за это жуткое преступление. Скидка 15% если приходишь вдвоём.

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