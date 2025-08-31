Возраст 16+
Игры
Про событие
Сюжет: Больница, в которой зафиксировали серию загадочных смертей пациентов. На их телах оставались странные синие пятна... Никто так и не понял как это произошло. Конфликт замяли. Но дело возобновили после очередной смерти. На игре тебе достанется роль одного из персонажей в этом сюжете. Кто-то из вас точно преступник. В конце игры обязательно должны кого-то посадить за это жуткое преступление. Анализируй улики и показания свидетелей. Допрашивай друг друга. А если ты преступник, не выдавай себя. По вопросам пиши: https://t.me/babyshina_el Скидка 15% если приходишь вместе с другом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи