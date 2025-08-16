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Детективная игра: Убийство в «Лос-Анджелесе»

Soul&Spirits, улица Сретенка, 26/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

В частном доме на Санта-Моника авеню была убита молодая девушка Нэнси. В полицейский участок поступил звонок от няни, которая работает в её доме и обнаружила девушку в спальне в луже крови… Новогодняя вечеринка закончилась трагедией. Убита хозяйка дома — привлекательная молодая девушка Нэнси. Под подозрением — все участники вечеринки. Сможешь ли ты разгадать кто её убил и какой был мотив? А может это заговор? Что тебя ждёт на игре: Ты объединишься в команды для расследования преступления. Игра состоит из 3 раундов по 20 минут. В конце игры, ты узнаешь, что произошло на самом деле. После каждого раунда ты получаешь очки, выигрывает та команда, которая набрала наибольшее количество очков. Что ты получишь от игры: Захватывающий сюжет, продуманный до мелочей, что мурашки по коже. Проверишь свою дедукцию в роли детектива. Новые знакомства с участниками из разных команд. Яркие эмоции от разгадывания загадок в команде. Записаться можно одному участнику — распределят тебя в команду, где ты познакомишься в процессе игры. Или же сразу своей командой из нескольких участников. Запись в ТГ

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