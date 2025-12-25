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Детективная игра: «Трагедия в Хогвартсе»

м. Добрынинская, подробности уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Детективно-ролевая игра по мотивам фильмов о Гарри Поттере. В мире магии происходят таинственные события, а ты оказываешься в центре расследования. Убит знаменитый профессор Северус Снейп. — Допрашивай других персонажей — Собирай улики — Исследуй Хогвартс — Выдвигай версии произошедшего — Найди убийцу Помни, что каждый твой шаг может повлиять на течение расследования, ведь ты — главный герой. Подробнее о формате: https://t.me/glavniy_geroi_events/60

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