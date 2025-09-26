Благотворительная детективная игра «Купидонские тайны». Вечеринка, музыка, танцы…и вдруг — пропажа легендарного кольца «Купидона»! Но это ещё не всё! Организатор бала, который позаимствовал кольцо у музея, тоже пропал без вести... Неужели он сбежал с драгоценностью? Или стал жертвой чьей-то хитроумной мести? На этот вечер ты станешь частью детективной игры. Каждому участнику достанется роль одного из персонажей в сюжете. Среди вас точно есть преступник, и к концу игры его вычислят. — Анализируй улики — Допрашивай друзей — А если ты преступник, не выдавай себя. Вырученные средства будут направлены в поддержку подопечных Благотворительного фонда «Образ жизни» — детей и молодых людей с особенностями развития.