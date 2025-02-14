В этот вечер музыка станет главным проводником чувств. На сцене — профессиональные музыканты Москвы. Программа соединит всем известные песни о любви и авторские композиции в жанрах soul и R&B. Состав: Posya – вокал Габриэль Гаспарян – бас Святослав Епифанов – гитара Николай Гречищев – клавиши Дмитрий Тетюхин – ударные Вход: donation 22:00 – Jazz Jam Вход: депозит 1000р.