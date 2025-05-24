«Снова 16» — это не просто праздник, а квинтэссенция уличной культуры. 24-го мая креативному кластеру Дизайн завод исполняется 16 лет. В честь дня рождения собирают большой пикник под названием «Снова 16», чтобы встретиться со всеми друзьями — посетителями, артистами, художниками, партнёрами и резидентами. Гостей ждут: Концертная программа с участием топовых артистов Bushido Zho, Полки и Кассеты. Маркеты локальных брендов. Спортивные активности: скейт-контесты, стритбол, пинг-понг и многое другое. Арт-пространства: граффити, инсталляции, мастер-классы и выставки современного искусства. Гастрономическая зона с фудтраками и чилл-аутами для отдыха. Дизайн завод — один из первых проектов ревитализации промышленных зон Москвы, изменивших облик столицы. В 2025 году кластеру исполняется 16 лет, и праздник станет ярким отражением его вклада в развитие городской культуры. Urban Culture Fest впервые прошёл на Дизайн заводе в 2014 году и с тех пор стал ежегодным событием, собирающим тысячи гостей. В этом году совместно организовали масштабное мероприятие, в котором объединили музыку, спорт, моду и искусство.