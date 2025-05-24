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День Рождения Дизайн Завода X Urban Culture Fest

Дизайн завод (ex. Флакон)
Большая Новодмитровская, 36

Начало:

Завершение:

от 1290₽ до 22000₽
Возраст 12+
Игры
Выставки
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

«Снова 16» — это не просто праздник, а квинтэссенция уличной культуры. 24-го мая креативному кластеру Дизайн завод исполняется 16 лет. В честь дня рождения собирают большой пикник под названием «Снова 16», чтобы встретиться со всеми друзьями — посетителями, артистами, художниками, партнёрами и резидентами. Гостей ждут: Концертная программа с участием топовых артистов Bushido Zho, Полки и Кассеты. Маркеты локальных брендов. Спортивные активности: скейт-контесты, стритбол, пинг-понг и многое другое. Арт-пространства: граффити, инсталляции, мастер-классы и выставки современного искусства. Гастрономическая зона с фудтраками и чилл-аутами для отдыха. Дизайн завод — один из первых проектов ревитализации промышленных зон Москвы, изменивших облик столицы. В 2025 году кластеру исполняется 16 лет, и праздник станет ярким отражением его вклада в развитие городской культуры. Urban Culture Fest впервые прошёл на Дизайн заводе в 2014 году и с тех пор стал ежегодным событием, собирающим тысячи гостей. В этом году совместно организовали масштабное мероприятие, в котором объединили музыку, спорт, моду и искусство.

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