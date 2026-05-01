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День Пионерии

Gremm, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Gremm приглашает гостей на  посвящение в пионеры — тематическую вечеринку «День Пионерии». Гостей комплекса ждёт погружение в 90-е с песнями под гитару, фотозоной в советском стиле и dj-сетами под знакомые российские и зарубежные ретро-хиты. В программе: ведущий и интерактивы для гостей, торжественная линейка с лозунгами, посвящение в «пионеры Gremm» и символические красные галстуки. Отдельный билет не требуется, достаточно приобрести любой вечерний тариф.

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