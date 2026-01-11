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В тёмную хэллоуинскую ночь команда It’s good to be a tree решила встать на светлую сторону и открыть музыкальный портал. На одну ночь мексиканские традиции возьмут верх над московской осенью. В программе: раскрытие тайны Коко, ароматерапия Семпасучиль и коллективные попытки установить связь с потусторонним миром через танцы. За звуковое сопровождение ритуала отвечают резиденты G2B3
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