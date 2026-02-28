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Про событие
Тебя ждёт целый день, посвящённый этому литературному титану: лекции, викторины, конкурсы, живое общение со спикерами-экспертами и единомышленниками. Погрузишься в миры Средиземья — отправишься в Шир и не побоишься Мордора, узнаешь о кельтских истоках «Властелина колец», обсудишь драконов, орков и хоббитов, поговоришь об экранизациях и играх по произведениям Толкина и о многом другом. P.S. Если придёшь в костюме какого-нибудь толкиеновского персонажа, то тебя ждёт твоя прелесть — особый подарок.
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