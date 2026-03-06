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Демка фест

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 666₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Ночной фестиваль неизданной электронной музыки. В программе: собсна черновики, альтернативные версии, новые экспериментальные треки, которые ещё не выходили, и, возможно, не выйдут вовсе. Тебя ждут короткие живые выступления, нестандартные прочтения знакомых работ и материал, который артисты обычно не играют на концертах. Фестиваль создан как открытое пространство, где можно заглянуть за кулисы творческого процесса и заценить будущие релизы раньше всех.

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