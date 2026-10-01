Если ты соскучился по школьным дням за партой, то здесь по расписанию — шесть уроков. «Баба да бес один у них вес»: о демонизации божественного женского. Как древние богини стали нечистью с приходом мужецентричных религий. На примере Медузы Горгоны и кикиморы. Учительница: Дарья М. В дипломе политолог, в остальном — любитель. «Потеряли голову»: декапитация в визуальном искусстве. Проследишь, как обезглавливание превращается из буквального изображения насилия в метафору утраты самости, изоляции и — парадоксально — обретения иной реальности. От античности до модернизма, от нарратива к эмпатии. Учительница: Вася Б. Магистрантка истории искусства, книготорговка КВК. «Неправильный английский» (Not the King’s English): как говорит британская музыка. Поговоришь о том, как акцент, город и музыкальная среда слышны в песнях: от The Smiths и бритпопа до Arctic Monkeys, The 1975, Fontaines D.C. и сцены The Windmill. Учительница: Катя. Выпускница журфака РГГУ, музыкальный энтузиаст. «Чей это стыд?»: история наготы и морали. Разберёшься, откуда взялся стыд перед наготой, кто его назначил и почему женщина стала хранительницей этого феномена. Учительница: Николь. Израилевед, магистрант международных отношений. «От мученицы до простой смертной»: образ учительницы в кино. Обсудишь, как кино отзеркаливает исторические события и диктует, какой женщине можно стоять у доски. Учительница: Ульяна. Сценаристка. «Цена и ценность тела»: моральные границы рынка. Рассмотришь, как экономическая логика сталкивается с представлениями о достоинстве и свободе выбора, когда объектом сделки становится тело — прежде всего женское. Учительница: Эля. Международница, магистр международной экономики и права.