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Дегустация вин Приората

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

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Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация вин одного из древнейших винодельческих регионов Европы. Вина из Приората сложно спутать с другими, у них свой особый стиль. Элегантные, тельные, с взрывной фруктовостью, тонкой минеральной солоноватостью и долгим послевкусием. На дегустации попробуешь 5 ярких образцов: каждый сможет разобраться в своих винных предпочтениях. Сомелье расскажут правила дегустации, научат дегустировать вина like a pro и ответят на любые вопросы. В стоимость билета также включены небольшие закуски.

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