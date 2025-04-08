Дегустация вин одного из древнейших винодельческих регионов Европы. Вина из Приората сложно спутать с другими, у них свой особый стиль. Элегантные, тельные, с взрывной фруктовостью, тонкой минеральной солоноватостью и долгим послевкусием. На дегустации попробуешь 5 ярких образцов: каждый сможет разобраться в своих винных предпочтениях. Сомелье расскажут правила дегустации, научат дегустировать вина like a pro и ответят на любые вопросы. В стоимость билета также включены небольшие закуски.