Фанагория — одна из крупнейших и самых уважаемых виноделен России, расположенная на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Это винодельческое хозяйство с богатой историей, современными технологиями и собственными виноградниками, что делает его одним из флагманов российского виноделия. Год основания: 1957 Площадь виноградников: около 3000 гектаров Производство полного цикла — от выращивания винограда до розлива и выдержки. Методы: сочетание традиционных технологий (классическая шампанизация, выдержка в дубе) с инновациями (микровинификация, современные линии розлива). Ассортимент: тихие и игристые вина, крепкие напитки, включая бренди и чачу. Линейка «Winemaker & Sommelier» — серия представляет собой сотрудничество виноделов и сомелье, направленное на создание авторских вин с акцентом на определенные сорта винограда и терруар. «Fanagoria Formula Q»: Это флагманское вино винодельни, представляющее собой гармоничное сочетание сортов. Оно является квинтэссенцией фанагорийского терруара, демонстрируя результат тщательной работы с лучшими участками виноградников. Дегустация цикла «Российское виноделие в эпоху перемен». Винный лист: 1. Fanagoria Primum Alveus Extra Brut Aged 2017 (Пино Нуар, Шардоне, Менье) — белое брют 2. Fanagoria Primum Alveus Rose Extra Brut Aged 2017 (100% Пино Нуар) — розовое брют 3. Winemaker & Sommelier Riesling Kuban Fanagoria 2022 (100% Рислинг) — белое сухое 4. Winemaker & Sommelier Pinot Noir Kuban Fanagoria 2022 (100% Пино Нуар) — красное сухое 5. Winemaker & Sommelier Cabernet Franc Kuban Fanagoria 2022 (100% Каберне Фран) — красное сухое 6. Winemaker & Sommelier Petit Verdot Kuban Fanagoria 2022 (100% Пти Вердо) — красное сухое 7. Fanagoria Saqra 2020 (Саперави, Рубиновый Магарача, Красностоп) — красное сухое 8. Fanagoria Formula Q (Каберне Совиньон, Красностоп Золотовский, Мерло, Саперави) — красное сухое Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Что входит: 8 вин, вода. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50