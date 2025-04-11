Дегустация, на которой ты сможешь попробовать 7 образцов вина из Испании и узнать о них много новой информации. Альбариньо — один из самых знаменитых сортов винограда из региона Галисия, Испания, и визитная карточка винодельческой зоны Rias Baixas (Риас Байшас). Этот сорт высоко ценится за свою способность передавать свежесть, сложные ароматы и особенности терруара. В Галисии преобладает атлантический климат с мягкими температурами и высоким уровнем осадков, особенно в осенние и зимние месяцы. Это создает идеальные условия для выращивания Альбариньо, которому требуется влажная среда, но без экстремальных температурных перепадов. Океанское влияние привносит в вина свежесть и минеральность. Дегустация цикла «Новая волна виноделия в Испании». В сете — вина четырёх виноделен. Винный лист: 1. Marco Real Albarino Lias 2021 — белое сухое 2. Bodega Granbazan Fish & Co Albarino 2023 — белое сухое 3. AGW/D'mateo, Marola & Mass Albarino 2022 — белое сухое 4. Bodega Granbasan Etiqueta Verde Albarino Rias Baixas 2023 — белое сухое 5. Bodega Granbazan Etiqueta Ambar Albarino, DO Rias Baixas 2023 — белое сухое 6. Zarate, Albarino, DO Rias Baixas 2023 — белое сухое 7. Bodega Granbazan Limousin Albarino, DO Rias Baixas 2021 — белое сухое Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Входит — 7 вин. Резерв + 7 903 792 61 50