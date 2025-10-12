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D&D кампания: «Гробница Аннигиляции»

Антикафе «Проспект», проспект Мира, 101с2 (1 этаж)

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Тебе предстоит отправиться в опасный и неизведанный уголок Фаэруна, где ждут страшные ловушки, древние тайны и опасные враги. Смелые герои, готовые встретиться с нечеловеческими ужасами, могут стать частью этого грандиозного приключения. Что тебя ждёт: — Интригующий сюжет с множеством поворотов. — Встречи с монстрами и загадками. — Великолепное атмосферное погружение в мир D&D. — Встречи с колоритными персонажами и непредсказуемыми ситуациями. Что нужно для участия: — Опыт в D&D 5e будет плюсом, но будут рады и новичкам. — Желание погрузиться в приключение и весело провести время. — Если у тебя нет персонажа, тебе помогут создать его до начала игры. Для участия отправь заявку в личку в тг организатору. Уточни, если у тебя есть предпочтения по классу, роли или происхождению персонажа. Места ограничены, их 4. Цена участия: 700р — стопчек антикафе.

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