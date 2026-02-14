Давид Квахаджелидзе — стендап-комик из Осетии, известный своим юмором на жизненные темы и способностью тонко подмечать нюансы. Его стиль выступлений сочетает иронию, абсурд и философские размышления о жизни. Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00