Давид Квахаджелидзе. Проверка материала
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Давид Квахаджелидзе — стендап-комик из Осетии, известный своим юмором на жизненные темы и способностью тонко подмечать нюансы. Его стиль выступлений сочетает иронию, абсурд и философские размышления о жизни. Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00
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