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  1. Москва
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Dating

Творческие Люди, Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/sofiya_babayan Найти друга для посиделок в кофейне или встретить свою судьбу. Где же, где же? На дейтинг-встрече! Что тебя ждёт на встрече? Здесь парни и девушки общаются по 10 минут с каждым представителем противоположного пола. До встречи ты немного рассказываешь о себе. Организаторы выдадут твою анкету тем, с кем ты будешь общаться, чтобы было проще завести разговор и не теряться. А если трудности всё же возникнут, то помогут карточки с вопросами. Как это работает? — предварительно организатор попросит тебя ответить на несколько вопросов и внесёт ответы в анкету, которую на встрече дадут тем, с кем ты будешь общаться — общение по 10 минут с каждым собеседником — пересадка — после общения со всеми собеседниками противоположного пола, заполняешь короткую анкету — чьи контакты ты бы хотел получить. В случае взаимного интереса контакты отправят обоим. Рекомендуется прийти на 10 минут раньше, чтобы предварительно ознакомиться с анкетами участников После оплаты билета напиши организатору для заполнения анкеты. Контакт — https://t.me/sofiya_babayan Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.

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