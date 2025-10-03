Тусовка-коллаборация сообщества DAILY SLIME и проекта LA ROUTINE совместно в «Диско-клубом». В лайнапе секретные гости с сетами от гиперпопа и новой волны русского рэпа до электроники. DAILY SLIME / METAPHYS1CA / XTREME / KRIS TROFIMOVA