Daily Slime x La Routine
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тусовка-коллаборация сообщества DAILY SLIME и проекта LA ROUTINE совместно в «Диско-клубом». В лайнапе секретные гости с сетами от гиперпопа и новой волны русского рэпа до электроники. DAILY SLIME / METAPHYS1CA / XTREME / KRIS TROFIMOVA
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