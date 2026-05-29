С наступлением весны в деревне Широкополье началась посевная, а вместе с ней — возможность попробовать новые технологии. Из Звёздной Гавани были направлены два новых «паровых вола», как их называют в народе. Однако, до Широкополья они так и не дошли. Участников нанимают для поиска пропавших механизмов и расследования обстоятельств их исчезновения. Количество игроков: до 5 Подходит для новичков. Записаться на игру можно в вк.