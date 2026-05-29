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Даггерхарт (Daggerheart)

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

С наступлением весны в деревне Широкополье началась посевная, а вместе с ней — возможность попробовать новые технологии. Из Звёздной Гавани были направлены два новых «паровых вола», как их называют в народе. Однако, до Широкополья они так и не дошли. Участников нанимают для поиска пропавших механизмов и расследования обстоятельств их исчезновения. Количество игроков: до 5 Подходит для новичков. Записаться на игру можно в вк.

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