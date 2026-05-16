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Волна преступлений XXI (Crimewave XXI)

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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Завершение:

от 1400₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты
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Про событие

Фестиваль электронной музыки. Kidd x Sector \ ХХОС \ Summer Of Haze \ Sensi Affect \ Радость моя \ Iwilldiehere \ Stereocross \ † C?IN † \ Vsn7 \ Spvrrow \ Fraunhofer Diffraction \ Sts-51l \ 5l33p \ Holographic \ Noa Ambebure

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